Salvini vuole un nuovo ministero "per la Famiglia e la natalità"

Di: Redazione Sardegna Live

Mentre impazza il toto-ministri e il leader del centrodestra si confrontano per trovare la quadra, il segretario della Lega Matteo Salvini prenota un nuovo ministero: quello per la Famiglia e la natalità.

Per il numero uno del Carroccio dovrebbero andare senza dubbio alla Lega i ministeri per gli Affari regionali (che si occuperebbe di portare avanti la causa dell'autonomia tanto cara alle regioni del Nord) e "della Famiglia e Natalità", come ha in mente di chiamarlo Salvini.

L'ex ministro dell'Interno, parlando ai suoi all'assemblea provinciale della Lega di Varese, ricorda che sì il partito ha perso consensi, ma si tratta di una flessione naturale dovuta all'anno e mezzo di permanenza nel governo Draghi. Se Giorgia Meloni e Fdi hanno raggiunto certi risultati è perché "stare all'opposizione è ovviamente più facile".

Salvini promette al partito di indire i vari congressi: "Li faremo tutti". Sul comitato nord di Umberto Bossi nessuna perplessità: "Caldeggio sempre ciò che ha da dire il nostro fondatore".