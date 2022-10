Abuso d'ufficio, Solinas in Tribunale: il governatore presente all'udienza preliminare

Il presidente della Regione dovrà rispondere alle accuse sulle nomine di due direttori generali dell'amministrazione regionale

Di: Redazione Sardegna Live

È arrivato in Tribunale a Cagliari poco prima delle 15, accompagnato dal suo legale Salvatore Casula, il presidente della Regione Christian Solinas, per presenziare all'udienza preliminare della giudice Ermengarda Ferrarese, che vede il governatore e l'assessora regionale agli Affari generali, Valeria Satta, accusati di abuso d'ufficio.

La vicenda riguarda le nomine di due direttori generali dell'amministrazione regionale: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile regionale. Il pm Andrea Vacca ha chiesto il rinvio a giudizio per i due esponenti della Giunta. Solinas si è presentato oggi per la prima volta, dopo cinque assenze per legittimo impedimento.

In Tribunale è arrivata anche Maria Grazia Vivarelli, capo di gabinetto della presidenza della Regione, accompagnata dall'avvocato Ronaldo Lai. Vivarelli, per la quale il pm aveva chiesto una condanna a due anni e dieci mesi, ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato.