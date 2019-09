Cra di viale della Resistenza. Pulina: “Mettere in sicurezza lo stabile”

Oggi al lavoro la Commissione Lavori Pubblici e Servizi Sociali del Comune

Di: Antonio Caria

Il Cra di viale della Resistenza è stato al centro dei lavori della Commissione Lavori Pubblici e Servizi Sociali del Comune di Alghero presieduta da Monica Pulina.

Una vicenda sempre al centro dell’attualità politica algherese. “Dalla discussione – queste le parole della Presidente Pulina – è emersa la necessità di mettere subito in sicurezza lo stabile per evitare ulteriori danni, trasferire quanto prima gli uffici dei servizi sociali dallo Quarter, locale non adatto alla delicata utenza, in altro locale, da decidere dopo ulteriori valutazioni in merito ai locali di proprietà del Comune”.

Della tematica se ne riparlerà nuovamente nel mese di ottobre per arrivare, quanto prima, ad una soluzione della questione.