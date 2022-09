Elezioni, +Europa chiede riconteggio voti: "Manca 0,05 a 3%, richiesta necessaria e dovuta"

"Siccome si tratta di circa 10mila voti chiederemo il riconteggio"

Di: Redazione Sardegna Live

"E' un risultato che ha dello straordinario. Se si confrontano i sondaggi prima del voto con il di fatto 3% delle urne, con il 2,95 al senato, c’è un margine di 0,05. Una sorta di errore statistico, e per questo, siccome si tratta di poco più di 10mila voti, chiederemo il riconteggio dei voti". Lo ha detto alla conferenza stampa post elettorale Benedetto Della Vedova di +Europa. "E' un risultato politico importante che non si è trasformato in risultato elettorale", ha aggiunto.

"La richiesta di riconteggio dei voti è, a mio modesto avviso, necessaria e dovuta", ha detto Emma Bonino, in videocollegamento. "C’è chi si dispiace del risultato, un po’ tardi e in modo un po’ ipocrita, perché, a meno che non sia completamente scemo, lo sapeva perfettamente", ha aggiunto la Bonino dopo l'esclusione dal nuovo Parlamento.

Sul risultato di +Europa si è espresso oggi Carlo Calenda, leader di Azione: "Mi dispiace molto che Emma Bonino non entri in Parlamento, il Pd l'ha usata contro di me. Mi spiace per +Europa che non raggiunge la soglia, le porte continuano assolutamente a essere aperte".