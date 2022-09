Salvini: "Ieri a letto incazzato, oggi carico come una molla: avanti 5 anni con Giorgia"

"Giorgia è stata brava. Lavoreremo insieme a lungo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Abbiamo i numeri degli eletti regione per regione, anche se non ancora definitivi, noi puntiamo a quota 100. Potrebbero essere 100 tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani. Ce la giochiamo con il Pd come secondo gruppo parlamentare". Sono le prime parole del leader della Lega Matteo Salvini, dopo le elezioni del 25 settembre. "Ci tengo a ringraziare i militanti della Lega che sono unici, insostituibili e hanno dato l'anima, i sindaci".

"Oggi è un lunedì dove dopo tanti anni c'è un governo scelto dai cittadini, con una maggioranza chiara del centrodestra. Conto che per almeno 5 anni si tiri dritto senza stravolgimenti. Faccio i complimenti a Giorgia, è stata brava. Lavoreremo insieme, a lungo. Faccio i complimenti anche a Forza Italia e ai moderati, ogni voto è stato utile. Politicamente credo sia stata premiata l'opposizione. Stare al governo con Pd e M5S non è stato facile. Lo rifarei? Sì che lo rifarei. Ma ci è costato".

Il risultato al 9%? "Non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. Ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti. Ieri sono andato al letto incazzato ma oggi mi sono svegliato carico come una molla", ha detto il leader della Lega. "Gli anni del Covid sono stati particolari, abbiamo anteposto il lavoro per il Paese rispetto all'interesse del partito. Il giudizio degli elettori è chiaro: hanno premiato coloro che hanno fatto opposizione (bravi loro) e coloro che hanno fatto cadere il governo. Gli elettori hanno sempre ragione, e mi sembra che sia chiaro ed evidente. Noi ci facciamo carico di aver portato sulle spalle un peso non indifferente. Non occorre essere politologi per dire che oggi il secondo o terzo gruppo parlamentare è la Lega".