Carla Bassu (Pd) sconfitta a Sassari: "Speriamo che chi ha vinto sia responsabile"

Sconfitta da Giagoni nell'uninominale Sassari-Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

"Gli esiti delle urne si commentano e si rispettano". Così Carla Bassu, candidata del centrosinistra all'uninominale Sassari-Olbia per la Camera dove ha vinto l'esponente della Lega Dario Giagoni.

"Auguro buon lavoro, nell’interesse di tutti e tutte, a chi ha ottenuto il consenso della maggioranza di chi è andato a votare, sperando che prevalga il senso di responsabilità nei confronti del Paese e della democrazia e si agisca tenendo la Costituzione come faro".

"Personalmente - prosegue Bassu - torno a fare la mia parte, da cittadina e da accademica, per la promozione delle pari opportunità, la ricerca dell’equilibrio istituzionale e la tutela dell’ambiente, patrimonio nostro e dei nostri figli e e figlie. Sono profondamente grata per il grande sostegno ricevuto e onorata della fiducia delle moltissime persone che hanno condiviso le mie idee e creduto in me. Grazie di cuore, in bocca al lupo all’Italia".