L'ozierese Barbara Polo (Fdi) eletta alla Camera

Era candidata al collegio uninominale Oristano-Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

L'ozierese Barbara Polo è una nuova deputata. A darne la notizia su Facebook è il sindaco di Ozieri Marco Peralta, nella cui amministrazione la 49enne esponente di Fratelli d'Italia vicesindaco e assessore al Bilancio.

"Oggi, per la nostra splendida Città, è un giorno da ricordare - annuncia Peralta su Facebook -. La nostra Barbara Polo è stata eletta alla Camera dei deputati. Una donna intelligente ed intraprendente che si farà valere per Ozieri. Una magnifica notizia, a prescindere dai colori politici di appartenenza e che, son sicuro, lavorerà per tutti. Nell’augurarle buon lavoro e nel complimentarci con lei, già vediamo quelle che possono essere le possibilità di sviluppo e di iniziative che potrà portare per la Sardegna e per il nostro territorio. Cara Barbara, siamo orgogliosi di te".

Barbara Polo era candidata con Fratelli d'Italia nel collegio uninominale di Oristano-Nuoro, dove ha dovuto vedersela con Emiliano Fenu (Movimento 5 Stelle), Michele Piras (centrosinistra), Stefano Coinu (Terzo Polo), Roberto De Cicco (Italexit), Gian Franca Salvai (Unione Popolare), Valeria Soru (Italia Sovrana e Popolare), Stefano Pellegrino (Vita).