Giagoni (Lega) verso la Camera: "Prima ti deridono, poi vinci: grazie Sardegna"

Per la Camera alle ore 23 aveva votato il 53,15% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale del 2018 si era recato alle urne il 65,51% degli elettori. In particolare, l'affluenza è stata del 56,46% nella città metropolitana di Cagliari, 53,10% in provincia di Sassari, 59,29% in provincia di Nuoro, 50,87% in provincia di Oristano e del 51,89% nel sud Sardegna.

Per il Senato alle ore 23 aveva votato il 53,16% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a 376 Comuni su 377. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 65,76% degli elettori. In particolare, l'affluenza è stata del 56,46% nella città metropolitana di Cagliari, 53,09% in provincia di Sassari, 50,29% in provincia di Nuoro, 50,87% in provincia di Oristano e del 51,89% nel sud Sardegna.

La Sardegna è fra le regioni con l'affluenza più bassa, peggio solo in Calabria con il 50,75%.