Conte: "Il gruppo dirigente del Pd si assuma le responsabilità. Il centrodestra ha vinto"

"Faremo un'opposizione intransigente", promette il leader del M5s

Di: Redazione Sardegna Live

"Le scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd hanno compromesso un'azione politica che poteva essere competitiva con questo centrodestra che si è presentato unito. Il centrodestra ha vinto, il gruppo dirigente del Pd se ne assuma le responsabilità. Di fatto i cittadini stanno dimostrando, soprattutto al sud, che il voto per contrastare il centrodestra è il voto per il M5S". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte.

"Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico - scrive su Fb il leader pentastellato -, i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte. Con questa sciagurata legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese".

"La nostra sarà un'opposizione intransigente. Saremo l'avamposto per l'agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione. Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato, non la tradiremo mai".