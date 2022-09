La Cnn: "Meloni la premier più a destra dai tempi di Mussolini"

Il titolo in apertura del sito della tv americana

Di: Redazione Sardegna Live

Giorgia Meloni "si avvia a essere la premier più a destra in Italia dai tempi di Mussolini". È questo il titolo della breaking news della Cnn, che cita gli exit poll diffusi dopo la chiusura delle urne. Nell’articolo in apertura del sito s legge: “L'Italia sarà guidata dal governo più di estrema destra dall'era fascista di Benito Mussolini, suggeriscono i primi exit poll. Un'alleanza di partiti di estrema destra, guidata dal partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni - le cui origini affondano nel post fascismo - si appresta a vincere con una quota tra il 41 e il 45%, secondo i dati diffusi dalla Rai”.

"L'estrema destra vince le elezioni italiane e Giorgia Meloni è in procinto di diventare la prima donna premier", titola la Bbc in apertura. "Il partito post-fascista di Giorgia Meloni in testa", è il bulletin dell'agenzia France Presse.

Il quotidiano conservatore El Mundo titola "la destra vince le elezioni in Italia". Il francese Le Figaro apre il sito con una foto di Meloni alle urne e il titolo "L'unione delle destre ampiamente in testa".

"I sondaggi danno una netta vittoria all'estrema destra in Italia con Meloni al timone", titola invece a tutta pagina lo spagnolo El Pais. "Giorgia Meloni e il suo partito di estrema destra Fratelli d'Italia verso la vittoria alle elezioni in Italia", è il titolo della breaking news del sito americano Cnbc, il primo negli Usa a dare conto degli exit poll del voto italiano.

Anche per il Washington Post "l'Italia sembra avviarsi a un esito rivoluzionario che darebbe al Paese la sua prima premier donna e il governo più a destra dalla caduta di Mussolini". Dal Sud America il sito della Folha de San Paolo, importante quotidiano della città brasiliana, apre con "La destra vince in Italia e apre il cammino per Giorgia Meloni", mentre il portale del Clarin, principale giornale argentino, titola nel rullo delle notizie: "Elezioni in Italia: chi è Giorgia Meloni, la rappresentante di estrema destra che sarà la prima donna a diventare premier".