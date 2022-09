Elezioni 2022. Affluenza in Sardegna: ha votato il 53,15% dei sardi. Nel 2018 era stata del 65%

1.836 le sezioni della Sardegna, oltre 1,3 milioni gli elettori sardi

Di: Redazione Sardegna Live

Alle ore 23 si sono chiusi i seggi per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 1.836 le sezioni della Sardegna, oltre 1,3 milioni gli elettori sardi, 16 i parlamentari da eleggere, nove in meno rispetto ai 25 attuali. Dal proporzionale usciranno sette deputati e tre senatori, dal maggioritario quattro deputati e due senatori.

AFFLUENZA IN SARDEGNA – Per la Camera alle ore 23 ha votato il 53,15% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale del 2018 si era recato alle urne il 65,51% degli elettori. In particolare, l'affluenza è stata del 56,46% nella città metropolitana di Cagliari, 53,10% in provincia di Sassari, 59,29% in provincia di Nuoro, 50,87% in provincia di Oristano e del 51,89% nel sud Sardegna.

Per il Senato alle ore 23 ha votato il 53,16% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a 376 Comuni su 377. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 65,76% degli elettori. In particolare, l'affluenza è stata del 56,46% nella città metropolitana di Cagliari, 53,09% in provincia di Sassari, 50,29% in provincia di Nuoro, 50,87% in provincia di Oristano e del 51,89% nel sud Sardegna.

La Sardegna è la penultima regione con l'affluenza più bassa. Ultima la Calabria, con il 50,75%.

I collegi sono sei. Per Montecitorio: Sassari-Olbia-Alghero, Nuoro-Oristano-Ogliastra, Sulcis-Medio Campidano e Cagliari Città Metropolitana. Per Palazzo Madama: sud Sardegna e nord Sardegna.