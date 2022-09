Elezioni, Letta chiude campagna del Pd: "Andiamo a vincere"

"A differenza della destra noi aiutiamo i deboli piuttosto che i ricchi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Nella campagna elettorale abbiamo raccolto tanto ma abbiamo seminato pensando a un'Italia positiva, del futuro". Lo ha detto Enrico Letta alla chiusura della campagna del Pd. "Noi abbiamo fatto campagna parlando dell'Italia del futuro, loro del passato". E a proposito delle elezioni del 25 settembre dice: "Andiamo a vincere, viva l'Italia democratica e progressista".

"Sul fisco la destra ha scelto di aiutare i ricchi" attacca il segretario del Pd. "A differenza della destra che ha scelto la flat tax che aiuta i ricchi e non i deboli, una idea sbagliata, noi diciamo sì alla riduzione delle tasse sul lavoro".

"Mi hanno criticato perché sono andato a Berlino. E' ovvio, loro vanno solo a Budapest quando escono dall'Italia" fa notare Letta. "Sui diritti", attacca "siamo di fronte a una destra retrograda che non sa ancora dare la libertà alle persone di vivere i diritti come in tutto il resto d'Europa, fa scelte e usa parole intollerabili".