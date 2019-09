Gabriella Murgia: “Azioni mirate per rilanciare la filiera lattiero casearia”

L’Assessora regionale all’Agricoltura: “Valorizzare i nostri prodotti di qualità”

Di: Antonio Caria

“Servono azioni mirate per rilanciare la filiera lattiero casearia, puntando anche sulla valorizzazione dei nostri prodotti di alta qualità, come il Pecorino sardo e il Fiore sardo”.

A dichiararlo è stata l’Assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, dopo la riunione del tavolo del comparto ovicaprino che si è svolta nei locali dell’assessorato.

All’incontro hanno preso parte anche le organizzazioni di categoria, i rappresentanti di Confindustria e Assolatte, dei Consorzi di tutela e del mondo del credito (Abi e Confidi).

“Sulla vertenza latte – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – ho già inviato una richiesta al Governo per sollecitare i decreti attuativi della legge 44, chiedendo anche un tavolo specifico con il nuovo ministro Teresa Bellanova allargato a tutti i rappresentanti dei pastori. Per quanto riguarda invece il Piano di regolazione dell’offerta del Pecorino romano, le parti interessate provvederanno in tempi brevi a inviare al Consorzio le proposte di variazione perché venga approvato e condiviso da tutti i componenti”.