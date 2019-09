“Ennesimo sbarco di migranti provenienti dall'Algeria in Sardegna”. La denuncia di Ugo Cappellacci

Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia: “Bloccare questa rotta subito, prima che la situazione finisca fuori controllo”

Di: Antonio Caria

“Ennesimo sbarco di migranti provenienti dall'Algeria in Sardegna. Occorre bloccare questa rotta subito, prima che la situazione finisca fuori controllo”.

Questo l’allarme lanciato sulla sua pagina Facebook dal coordinatore regionale e Deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che aggiunge: “Abbiamo sollecitato il precedente Governo affinché si adoperasse per fermare le partenze, ora sollecitiamo il Conte-bis perché la Sardegna non può essere la destinazione di un traffico di persone umane che nulla ha a che vedere con l'accoglienza umanitaria e che, come affermato anche da Frontex, rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale”.