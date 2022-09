Continuità territoriale. Solinas: “Affronteremo la questione con il nuovo Governo”

“Nuovo assessore dei Trasporti? Dopo il voto”

Di: Redazione Sardegna Live

"Affronteremo immediatamente il tema della continuità aerea con il nuovo Governo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas a margine della conferenza stampa sulla Zes sarda. Il tema vero, ha spiegato intervenendo all'indomani dell'annuncio ufficiale di Ita e Volotea sull'impossibilità di proseguire senza compensazioni economiche, "è riuscire a portare a Bruxelles un interesse nazionale affinché per la Sardegna valga una lettura dei regolamenti e delle direttive comunitarie diversificata rispetto ai territori di terra ferma". In ogni caso, "siamo certi che riusciremo a mettere in campo soluzioni che consentano ai sardi di poter uscire ed rientrare nell'Isola costantemente, e che possano garantire l'attrattività turistica".

Sull'interim dei Trasporti in capo al governatore da dopo le dimissioni di Giorgio Todde, Solinas ha ribadito di averlo assunto e di non aver nominato subito il sostituto di Todde perché "vi sono diversi tra assessori e consiglieri regionali candidati alle politiche. Verosimilmente, se dovessero vincere le elezioni uscirebbero dalla Giunta regionale e dall'Assemblea che andrebbe incontro a una ridefinizione dei gruppi consiliari". Così, ha concluso, "per correttezza ho ritenuto di fare una valutazione complessiva all'indomani delle elezioni politiche".