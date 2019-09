Da lunedì al via gli incontri con i territori. Fasolino: “Vogliamo essere presenti in tutta la Sardegna”

Alle 16.00 appuntamento a Tempio Pausania. L’Assessore alla Programmazione: “Condividere le scelte, lavorare insieme per attuarle”

Di: Antonio Caria

“Condividere le scelte, lavorare insieme per attuarle”. È con questo pensiero che l’Assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, apre la missione che toccherà tutta la Sardegna.

Obiettivo: favorire la piena partecipazione dei Comuni sia alla conclusione dell’attuale ciclo di programmazione territoriale, sia per anticipare la nuova fase 2021-2027.

Si comincerà lunedì 16 settembre alle 16.00, nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura a Tempio Pausania), dove si farà il punto sullo stato di attuazione del progetto “La città dei Paesi della Gallura” insieme ai sindaci e ai rappresentanti istituzionali della Regione.

La seconda tappa è in programma il giorno successivo, 17 settembre, alle 10.30, presso la sede della comunità montana del Monte Acuto (Monti, via Murighessa), sempre con la partecipazione dei primi cittadini e dei rappresentanti regionali. “Vogliamo essere presenti in tutta la Sardegna – ha rimarcato l’assessore –, seguendo la linea impressa dal presidente Solinas: quella del pieno coinvolgimento dei territori nelle scelte fondamentali, nella consapevolezza che la nostra isola potrà rialzarsi e camminare con le proprie gambe se tutte le comunità saranno messe nelle condizioni di sviluppare le proprie potenzialità e di sentirsi parte e artefici di un disegno unitario, che voli alto sopra i campanilismi".

“Per questo stiamo definendo insieme ai sindaci un programma fitto di incontri, che vedrà la Regione non più come controparte ma come vero e proprio partner dei sindaci, delle famiglie, delle imprese. Questa è la sfida della nostra Legislatura: una Sardegna unita che, forte dei suoi valori, delle sue idee, della sua cultura, delle sue intelligenze, vuole essere protagonista – ha concluso Fasolino – sullo scenario nazionale e internazionale”.