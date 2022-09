Elezioni. Speranza: "Salvini porta il Paese a sbattere"

"La destra legata a Orban e Le Pen isolerebbe l'Italia"

Di: Redazione Sardegna Live

"Matteo Salvini porta il paese a sbattere con le sue relazioni. E' chiaro che la destra legata a Orban e alla Le Pen isolerebbe l'Italia". E' quanto ha risposto il ministro della Salute Roberto Speranza in una intervista a Radio Popolare, alla domanda se la possibile nomina di Matteo Salvini a ministro in un prossimo governo di centrodestra può essere un pericolo per l'Italia visti i suoi rapporti con la Russia.

"Un protagonismo di queste personalità - ha detto Speranza - oggettivamente metterebbe l'Italia in una posizione di isolamento internazionale e su di una linea politica in piena divergenza con il ruolo storico che l'Italia ha avuto nella fondazione dell'Europa".

"E' chiaro - conclude Speranza - che queste personalità porteranno l'Italia a sbattere".