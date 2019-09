Alghero aderisce alla campagna per il si all’Insularità in Costituzione

Esposto lo striscione davanti a Palazzo Civico

Di: Antonio Caria

Anche da Alghero si alza la voce per chiedere con forza l’inserimento dell’Insularità in Costituzione. Oggi davanti a Palazzo Civico di via Columbano si è tenuta la manifestazione di adesione alla sfida che tutta l’Isola sta lanciando per la modifica della Carta Costituzionale