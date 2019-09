Parte il nuovo Governo e Franceschini apre all'alleanza con il M5s anche per le Regionali

Salvini: "Non conoscono vergogna"

Di: Redazione

In una intervista a Repubblica Dario Franceschini spiega come si potrà battere la destra alle Regionali: "Se centrosinistra e Movimento 5Stelle lavoreranno bene nel nuovo governo potremo presentarci insieme già alle regionali. E' difficile, ma dobbiamo provarci. Per battere questa destra, ne vale la pena".

"L'idea di Franceschini è corretta - ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti -. Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l'Italia, perché non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?".

Non si è fatta certamente attendere la replica dell’ex ministro Matteo Salvini: "L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La facciano. Questi nel nome della poltrona non conoscono vergogna. Lo facciano anche in Umbria, li sfido".

Il Movimento 5 stelle spiega che il tema delle alleanze alle regionali non è all'ordine del giorno e che non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni Regionali.

Le priorità per il Movimento sono altre, ci sono temi importanti da affrontare e provvedimenti da realizzare in tempi celeri a favore dei cittadini. Una cosa è certa: le dinamiche interne tra forze politiche non interessano agli italiani e non servono a far crescere il Paese. Rimaniamo concentrati sulle cose concrete come il taglio dei parlamentari e l'abbassamento delle tasse”.