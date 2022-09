Letta: "Se vinciamo governiamo, no a inciuci"

"Io voglio vincere e voglio governare"

Di: Redazione Sardegna Live

"Queste due settimane saranno quelle decisive. Nei collegi uninominali le candidatura che abbiamo messo in campo sono importanti. La partita si gioca tra noi e il centrodestra e sui collegi uninominali questo aspetto è ancora più evidente". Così il segretario del Pd, Enrico Letta.

"Non facciamoci prendere la mano da una delle voci che stanno facendo girare. Dicono "vincono loro ma poi non riescono a governare e poi torniamo noi". Non è così, chi vince governa. Io voglio vincere e voglio governare, o voglio andare all'opposizione se vincono gli altri".

"Nessuna volontà di inciuci o di operazioni non trasparente - conclude Letta - che non sarebbero comprese da nessuno perché si confrontano due idee diverse di Italia".