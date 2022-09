Elezioni. Letta: “A Meloni piace fare la vittima, tipico della destra”

"Indecisi? Li convinceremo ad andare a votare"

Di: Redazione Sardegna Live

I toni della campagna elettorale si fanno sempre più accesi.

Il leader del Pd, Enrico Letta, risponde a attacca Giorgia Meloni: "Nel nostro programma è più citata la Meloni che le nostre proposte? Falsità pura. A Giorgia Meloni piace moltissimo fare la vittima, è tipico della destra. Vittimismo, è sempre lo stesso metodo. Il nostro programma parla di noi, dell'Italia e del futuro del nostro Paese e mi dispiace ma non parla di lei". Il Il segretario dem, a un'iniziativa elettorale a Parma, ha parlato anche degli elettori indecisi. Alcuni sondaggi li attestano addirittura intorno al 42%.

"Convinceremo questo 42% di indecisi. In questo momento la posta in gioco è altissima. Quando penso al tema dell'energia penso che chi sta bloccando una soluzione in Europa sono i governi sovranisti di Polonia e Ungheria. Chiediamo al governo di essere molto avanzato e anche di intervenire anche con misure nazionali".

E sul Piano nazionale ripresa resilienza ha affermato: "Vedo che la destra sul Pnrr ribadisce che vuole rinegoziare tutto, Invece no, occorre spendere i soldi del Pnrr che consentono investimenti nelle infrastrutture molto importanti. La nostra idea è quella di usare bene quei soldi europei senza perdere un attimo di tempo né un euro".