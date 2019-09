Il premier Conte arriva in Sardegna

E' atteso a Cagliari a ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Il premier Giuseppe Conte si prepara a volare verso Cagliari in una delle sue prime uscite da quanto è stato incaricato per guidare il nuovo governo giallorosso. Il presidente del consiglio sarà nel capoluogo nella prima metà di ottobre.

Manca l'ufficialità, ma secondo indiscrezioni le forze dell'ordine sono già all'opera per organizzare il servizio di sicurezza da attivare per la visita.

Anche ai piani alti del Comune contano di accogliere al meglio il premier per convincerlo a investire sulla città in opere pubbliche (come il recupero dell'ex ospedale Marino e dei parchi cittadini) e per migliorare le condizioni delle periferie.