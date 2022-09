Scossone in casa Lega. Si dimette l'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde

L'esponente leghista ha lasciato anche il partito in aperta polemica con le scelte sulle candidature per il 25 settembre. Giagoni: "Nessuno è indispensabile"

Redazione Sardegna Live

Terremoto all'interno del gruppo Lega Sardegna dopo che l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde ha rassegnato le dimissioni sia dall’incarico che dal partito di cui era espressione all'interno della Giunta Solinas.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, la scelta di Todde sarebbe maturata in seguito alla definizione delle candidature del Carroccio in Sardegna in vista delle ormai imminenti elezioni politiche.

Lo stesso Todde, infatti, era fra i papabili per una candidatura in Parlamento, ma la "promozione" non è arrivata. Ad avere la meglio sono stati il coordinatore regionale del partito di Salvini, Dario Giagoni, che correrà nel collegio uninominale di Sassari-Olbia per la Camera, e la senatrice uscente Lina Lunesu, capolista nel proporzionale per il Senato.

L'addio di Todde era nell'aria dopo che nei giorni scorsi avevano lasciato gli incarichi nel partito e in Regione la sua segretaria particolare Lidia Palma e il suo consulente Massimiliano Piu (ex vicecoordinatore della Lega).

"Tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile, tranne Matteo Salvini", commenta Dario Giagoni. "Spiace che qualcuno pensi più alla poltrona che al bene dei sardi e della Sardegna. A breve sarà indicato il nome del sostituto assessore".