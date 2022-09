Solinas a Letta: "Il 26 settembre vedremo chi avrà avuto lo sfratto dagli elettori"

Il governatore sardo: "Dopo le elezioni venga a prendere un caffè, commenteremo i risultati"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un caffè per commentare l'esito del voto del 25 settembre, e per verificare chi ha avuto lo sfratto dagli elettori. Magari Letta scoprirà di averlo ricevuto lui insieme ai suoi sodali". Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, risponde alle dichiarazioni del segretario del Pd oggi a Cagliari per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche ormai imminenti.

"Il suo frettoloso tour forse non gli ha dato occasione, dato il poco tempo a disposizione, per riflettere sui disastri compiuti dalla sinistra nei suoi anni di guida della Regione sarda", prosegue Solinas. "Sarebbe stato più opportuno che il segretario del Pd recitasse un salutare mea culpa per il disastro seminato nella sanità pubblica, la chiusura dei piccoli ospedali, il blocco del turnover per medici e infermieri, le opere pubbliche promesse e mai realizzate".

"Apprendo - spiega ancora il governatore sardo - che il nostro ospite si è soffermato anche sull'emergenza siccità in Sardegna, promettendo non si sa bene quale rimedio per riempire le dighe. Devono averlo informato male, o forse si è confuso con un'altra regione. In Sardegna gli invasi sono ben al di sopra del livello di allerta. Si risparmi dunque una danza della pioggia, e si concentri su altre forme di ballo. Magari per il suo stesso partito, nel quale pare in molti siano intenzionati, dopo il 26, a farlo ballare".