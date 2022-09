Letta a Cagliari: "Nel 2024 possiamo vincere le regionali in Sardegna"

"Oggi il fatto che la Sardegna sia stata amministrata male dà un vantaggio ai nostri candidati per il 25 settembre"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il fatto che la Sardegna sia stata amministrata male dà un vantaggio ai nostri candidati. Non è un caso che tutti i collegi uninominali nell'Isola siano contendibili: questo è già significativo. Vediamo la possibilità di una vittoria importante in Sardegna, con un doppio sguardo: un occhio guarda a Roma uno a Cagliari per il 2024". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Enrico Letta nelle prime battute della conferenza stampa in corso nella sede dei Democratici in via Emilia, a Cagliari.

"Ho ascoltato con attenzione le preoccupazioni della comunità sarda Lgbt - ha detto - perché sono timori che si possono estendere a tutta l'Italia. La destra dirà alle comunità Lgbt: 'basta, avete già le unioni civili'. Senza considerare che in questo campo l'Italia è indietro. E anche non fare passi avanti è sbagliato. Noi invece vogliamo andare avanti e completare le riforme".

"La Sardegna gioca un ruolo fondamentale in queste elezioni: c'è un elettorato deluso dalle politiche della Giunta di centrodestra nell'isola, soprattutto nella sanità". Ha spiegato Letta, che in serata è atteso al Teatro Verdi di Sassari. "Queste elezioni arrivano in un momento particolare per l'inserimento in Costituzione del riconoscimento dell'insularità. Una parola che per noi non deve essere una parola astratta con risorse che devono andare alle persone giuste per un percorso di compensazione di recupero delle difficoltà legate alla stessa insularità". Letta ha anche parlato del problema della siccità in Sardegna: "Attueremo una politica sugli invasi, senza aspettare anni".