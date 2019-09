Corrias (Pd): “Ritardi sulla realizzazione di alcuni lotti della SS 125”

Il Consigliere regionale scrive alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli: “Intervenire quanto prima con la nomina dei Commissari Straordinari richiesti dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici”

Di: Antonio Caria

“La Regione Sardegna soffre di un ritardo secolare del proprio sviluppo economico a causa di un gap infrastrutturale che ne ha da sempre determinato la difficoltà nei collegamenti sia interni che con il resto della Penisola”.

A rimarcarlo è il Consigliere regionale del Partito Democratico e Sindaco di Baunei, Salvatore Corrias che ha voluto scrivere alla nuova Ministra delle infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in cui denuncia i ritardi nella realizzazione di due lotti della SS 125 (Nuova Orientale Sarda), ossia il 4° Lotto – secondo Stralcio Tertenia-Tortolì e il 1° Lotto – Secondo Stralcio tronco Tertenia-San Priamo, che ricadono nel territorio delò Sarrabus-Ogliastra.

A suo modo di vedere, infatti, “Tali opere risultano particolarmente importanti per la subregione geografica delll’Ogliastra, poiché la stessa risente da secoli di un gap infrastrutturale pesante che ne ha rallentato lo sviluppo economico: infatti, gli interventi di realizzazione della nuova SS 125 riguardano un’arteria strategica la quale, oltre a migliorare la viabilità interna, collegherebbe il territorio con Cagliari, determinandone un rilancio soprattutto in relazione al fatto che un potenziamento della rete stradale agevolerebbe gli spostamenti, di cui beneficerebbero in primis il settore del turismo e del commercio”.

“I lavori di realizzazione degli ultimi lotti della nuova SS 125 – rimarca Corrias –, benché abbiano la copertura finanziaria necessaria alla loro esecuzione, soffrono di pesanti ritardi causati dal fallimento della società aggiudicataria e da rallentamenti di tipo burocratico-amministrativo”.

“Ben consapevole del suo recentissimo incarico e senza voler far ricadere i ritardi pregressi sul suo operato, che auspico invece improntato alla massima collaborazione con la nostra Regione Autonoma, desidero richiamare la Sua attenzione sulla necessità di intervenire quanto prima con la nomina dei Commissari Straordinari richiesti dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici sia per i due lotti mancanti della nuova SS 125, sia per le altre opere richiamate nella nota assessoriale richiamata: in particolare – conclude –, stante l’importanza strategica che la nuova SS 125 comporta per l’Ogliastra, sia in termini di mobilità che di sviluppo socio-economico e turistico, non è possibile procrastinare oltre la ripresa dei lavori ai fini di una loro tempestiva ultimazione”.