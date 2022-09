Conte: "Con abolizione Reddito di cittadinanza Meloni vuole guerra civile"

"Anche lei inizia a impaurirsi di fronte alla responsabilità di guidare il paese"

Di: Redazione Sardegna Live

"Meloni togliendo il reddito di cittadinanza vuole la guerra civile. Lei guadagna da oltre 20 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e vuole togliere 500 euro al mese alle persone in difficoltà facendo la guerra ai poveri?". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di Rainews24.

A chi gli chiede se non sia eccessivo evocare la guerra civile: "Io sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe se, in un momento complesso come questo - riflette l'ex premier - venisse meno un presidio a tutela dei più deboli, come reagirebbe la gente togliendo il reddito di cittadinanza...".

"Dico ai cittadini 'aprite gli occhi', anche Meloni inizia a impaurirsi di fronte alla responsabilità di guidare il paese, anche perché non vedo in Fdi una classe dirigente adeguata - prosegue -. Attenzione: si sta già prefigurando una grande accozzaglia al governo", con la corsa "alle poltrone mentre i bisogni dei ci

L'allarme lanciato da Enrico Letta se dovesse vincere il centrodestra? "Non userei questi toni, l'Italia è una democrazia è avanzata e solida. Ma c'è da distinguere tra i programmi, quelli della destra sono inadeguati e insufficienti, come lo sono quelli di altre forze politiche del resto", ha concluso Conte.