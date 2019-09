Christian Solinas incontra Flavio Briatore: “Un amico della Sardegna, ci può dare una mano”

Il Governatore: “Ci siamo visti in amicizia”

Di: Antonio Caria

Questa mattina il Presidente della Regione, Christian Solinas, insieme all’Assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino, ha incontrato a Villa Devoto l’imprenditore Flavio Briatore.

“Ci siamo visti in amicizia - ha dichiarato il Governatore – al termine dell’incontro, per parlare di Sardegna e della possibilità di rilanciare l’immagine dell’Isola a livello internazionale”.

“Abbiamo dei grandi attrattori ambientali, paesaggistici e culturali: serve un qualcosa di più per riportare tutti quei visitatori che nel tempo hanno abbandonato la Sardegna per riposizionarsi su altre destinazioni. In questo, Flavio Briatore –ha concluso – ha le idee molto chiare, è un amico della Sardegna e ci può dare una mano”.