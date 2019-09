Domani Gazebo Lega a Nuoro: "No all’accordo tra PD e 5 Stelle"

Raccolta firme per esprimere il dissenso al nuovo Governo

Di: Redazione Sardegna Live

"Domani sabato 7 settembre, a partire dalle 10.30 e fino alle 13.30, saremo in piazza del Popolo a Nuoro con il gazebo della Lega per raccogliere le firme di tutti quei cittadini che, come noi, vogliono esprimere il proprio dissenso rispetto al patto della poltrona tra PD e 5 Stelle". Così Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega, presidente della commissione Autonomia e coordinatore del partito in città.

"In questi giorni - dice Saiu - siamo stati letteralmente sommersi da messaggi di cittadini che contestano l’accordo tra PD e 5 Stelle. Persone che chiedono di poter votare per scegliere il governo del Paese. Per questa ragione abbiamo deciso di dare la possibilità a chi è contrario a questo accordo, a chi vuole dire no a quest’operazione di conservazione di un ceto politico che ha paura delle elezioni, di farlo".

"Noi - conclude Saiu - siamo abituati a stare tra la gente. Ecco perché saremo in piazza anche domani".