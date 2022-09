Cori contro Meloni a Cagliari: "Siamo tutti antifascisti"

Due persone sono state portate in Questura

Di: Redazione Sardegna Live

Contestazioni e disordini nel lato più lontano dal palco allestito in piazza del Carmine a Cagliari per il comizio della leader di FdI Giorgia Meloni.

Slogan e cori in sardo di gruppi indipendentisti sono stati scanditi all'arrivo della leader sovranista. "Fuori l'Italia dalla Sardegna" e "Siamo tutti antifascisti" sono alcune delle parole urlate dai contestatori.

Due persone sono state fermate e portate in Questura dagli agenti presenti sul posto per garantire lo svolgimento in sicurezza del comizio.