Caso Lukaku. Rita Polo replica a Salvatore Deidda

La Consigliera comunale del Pd: “Se si riferisce a me non ho minimamente attaccato la tifoseria nel mucchio e la curva nord, o la città di Cagliari”

Di: Antonio Caria

“Ho letto le dichiarazioni del Deputato Deidda e, se si riferisce a me, occorre precisare: ieri in Consiglio Comunale ho ritenuto necessario intervenire contro il razzismo ed esprimere vicinanza e solidarietà al giocare Lukaku per l’episodio degli ululati razzisti a lui rivolti domenica scorsa al Sant’Elia”.

È quanto scrive in una nota la Consigliera comunale di Cagliari Rita Polo (Partito Democratico) che precisa: “Non ho minimamente attaccato la tifoseria nel mucchio e la curva nord, o la città di Cagliari. Ho detto che si tratta di un episodio, un gesto di discriminazione, che purtroppo si era già verificato altre volte, che in quanto tale, va del tutto eliminato dal calcio, e non solo”.

“Proprio quando il mondo dello sport e del calcio – aggiunge Polo – con le proprie tifoserie sta facendo uno sforzo di migliorare nell’aspetto culturale, del rispetto, anche a Cagliari non dobbiamo essere da meno, ma dobbiamo cogliere questa occasione per crescere tutti insieme come collettività, educandoci ai valori umani dello sport, della vita, del vero divertimento. Supportando il vero tifo, positivo, che è già quello della maggioranza di noi sardi e sarde”.