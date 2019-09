Liberu: “Ecco la nostra proposta di legge elettorale che dia voce a tutti i sardi”

“Il Popolo Sardo ha bisogno di una nuova stagione di democrazia e di vivacità politica”

Di: Antonio Caria

“Dopo tanti anni di inutili proteste e ben due elezioni regionali regolate da una legge elettorale iniqua e ingiusta, riteniamo opportuno proporre una concreta alternativa democratica che dia voce a tutti i cittadini sardi”.

Lo rimarca, in una nota Liberu che giovedì 5 settembre alle 10.00, in via Mandrolisai 58-60 a Cagliati, presenterà la sua proposta di legge elettorale “Strutturata – ribadiscono – su saldi principi di parità e massima rappresentatività politica, territoriale e di genere, tutti aspetti pesantemente ostacolati dalla legge elettorale attualmente vigente”.

“Le condizioni disastrose in cui versa la nostra Sardegna – aggiungono da Liberu – sono il segno di un clima socioeconomico asfittico, sottoposto alle ferree logiche del feudalesimo politico. Il Popolo Sardo ha bisogno di una nuova stagione di democrazia e di vivacità politica, di una riconquista di diritti a lungo negati dai giochi di prestigio di palazzo”.

“Chiederemo a tutto il Popolo Sardo – concludono – di farsi sostenitore e portavoce della proposta, per rivendicare con forza il diritto di tutti, uomini e donne, di ogni orientamento politico e di ogni territorio, ad essere considerati cittadini e cittadine di serie A”.