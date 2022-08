Salvini: "Riporterò la leva militare". Sindacato carabinieri: "Giovani impreparati un rischio"

"La leva obbligatoria potrebbe creare complicazioni organizzative in un momento delicato per la difesa internazionale"

Di: Redazione Sardegna Live

La nuova proposta di Matteo Salvini di riproporre la leva militare obbligatoria per i giovani italiani ha acceso il dibattito.

Fra i primi a rispondere alle parole del leader della Lega, Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma (sindacato dell’Arma dei carabinieri).

“La leva militare obbligatoria - spiega Nicolosi - è un palliativo che non risolverebbe i problemi del comparto difesa italiano: arruolare giovani impreparati rischia anzi di creare complicazioni organizzative nei Comandi in un momento delicato per la difesa internazionale".