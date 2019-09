Porto Canale, firmato il pre-accordo per la cassa integrazione

Alessandra Zedda: “Scongiurati i licenziamenti, tutelati i lavoratori”

Di: Antonio Caria

È stato firmato il pre-accordo per la cassa integrazione dei lavoratori della Cict al Porto canale di Cagliari.

“Abbiamo raggiunto l'obiettivo, scongiurando i licenziamenti e tutelando i lavoratori, ora manca solo la ratifica definitiva del Ministero del Lavoro, che dovrebbe avvenire domani durante l’incontro a Roma”, ha dichiarato l'Assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, al termine dell'incontro con i rappresentanti dell'azienda, dei sindacati, dell’Aspal e dell'Autorità di Sistema portuale regionale.

In base all'intesa raggiunta negli incontri della scorsa settimana, l’accordo prevede la cassa integrazione per cessata attività, come stabilito dal 'decreto Genova', della durata di un anno con l'80% dello stipendio per i lavoratori (71% a carico del Ministero del Lavoro e 9% dell'azienda) ed un programma regionale di politiche attive del lavoro.

“Un buon esito della vertenza, che ha visto protagonisti sia il presidente Solinas che due colleghi di Giunta, gli assessori Pili e Todde – ha aggiunto l’Assessora Zedda -. Ora dobbiamo concentrarci sul rilancio del Porto canale e delle sue attività, con la Regione protagonista del suo sviluppo. Un impegno importante perché siamo fortemente convinti della strategicità dell’attività di transhipment per il Porto di Cagliari e per il suo ruolo strategico nel Mediterraneo”.