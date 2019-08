Cossatzu-Tascusì. Deidda (Fdi): “Una vera trincea. La Provincia di Nuoro si attivi”

Il deputato sardo: “Ha chiesto dissequestro e ripresa lavori?”

Di: Antonio Caria

“La Strada provinciale Cossatzu-Tascusì è una vera trincea di 3 km e mezzo, che dall’inizio del cantiere sito in agro aritzese, si protrae fino al territorio comunale di Desulo non lontano dal bivio che conduce alla foresta di Girgini”.

È quanto scrive, in una nota, il deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che aggiunge: “Spero proprio che la Provincia, con il suo Commissario, abbia già avanzato la richiesta all'autorità giudiziaria di dissequestro dell'opera, così da poter riprendere i lavori e portare a conclusione un'opera fondamentale per il benessere delle comunità della Barbagia-Mandrolisai”.

“Se non lo ha ancora fatto – ha proseguito –, suggerisco alla Provincia di farlo e attivarsi prontamente non lasciando soli gli amministratori locali e i cittadini che non meritano di aspettare ancora”

Deidda ha anche ribadito che “Anche da quella strada dipende lo sviluppo economico di tante attività dei comuni interessati e non solo”.