Sanità. Bruno attacca Solinas: “Basta annunci, servono atti”

L’ex Sindaco interviene sulla querelle per il nuovo ospedale di Alghero

Di: Antonio Caria

“Due atti deve fare il Presidente della Regione Solinas se vuole essere credibile e non limitarsi ad annunci o polemiche sterili con la sinistra”.

Inizia così una nota dell’ex Sindaco di Alghero, Mario Bruno, che è voluto nuovamente intervenire nel dibattito per il nuovo ospedale da realizzare nella Riviera del Corallo.

“Primo – sottolinea Bruno – , una delibera che assegni 80 dei 246 milioni per l’edilizia ospedaliera in Sardegna alla progettazione e costruzione del nuovo ospedale di Alghero; troverà studio preliminare e proposta già pronti per ospedale di primo livello nei cassetti dell’ATS”.

“Secondo – aggiunge –, una delibera che autorizzi protocollo tra ATS e AOU per dotare l’unita’ di terapia intensiva di Alghero, già pronta con locali, macchinari e attrezzature all’avanguardia, di anestesisti e infermieri sufficienti ad aprire la struttura necessaria per avviare di fatto l’ospedale di primo livello ad Alghero a servizio dell’intera provincia di Sassari (essendoci nel capoluogo un ospedale di secondo livello che svolge altre funzioni più complesse)”.

“Il resto – conclude l’esponente di Per Alghero – sono solo annunci, polemiche che non ascolta più nessuno, servono atti concreti”.