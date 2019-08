Sassari. “Situazione dei Gremi”. Mariolino Andria chiede la convocazione della quinta commissione

Il Consigliere: “Valore inestimabile della città”

Di: Antonio Caria

Alla fine dello scorso mese di luglio, il Consigliere comunale di minoranza del Comune di Sassari, Mariolino Andria, ha scritto una lettera al presidente della quinta Commissione e a quello del Consiglio comunale, Maurilio Murru, per chiedere delucidazioni riguardo la situazione dei Gremi, le antiche corporazioni di Arti e Mestieri.

Come si legge nella missiva, Andria “Chiede di approfondire quali Gremi hanno una sede e quali no e come si intenderà facilitare la loro azione visti anche i lavori imminenti nella sede dell’Intergremio in piazza Sant’Appolinare”.

Come ha specificato, “L’Amministrazione comunale ha il doveredi mettere nelle migliori condizioni i Gremi nella loro preziosa attività culturale e di valore storico e identitario.”

“Il sottoscritto – scrive Andria – ha sempre ritenuto i Gremi, ovvero le nostre antiche corporazioni di Arti e Mestieri – un valore inestimabile della Città di Sassari”.