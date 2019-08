Crisi di Governo. Giagoni: “Ora più che mai dobbiamo ricordare che noi siamo la Lega”

Il Consigliere regionale: “Una squadra composta da persone che non abbandonano il campo di battaglia senza lottare”

Di: Antonio Caria

“La politica è come la vita, non sempre è tutta rosa e fiori. Nessuno, infatti, sa colpire duro come fa la vita, ma ciò che più conta non è finire o meno al tappeto, il reale valore sta nella capacità che si ha nel saper incassare i colpi andando avanti nonostante tutto e soprattutto nella forza che si adopera per rialzarsi, solo così si può dire di essere dei vincenti”.

A rimarcarlo, sulla sua pagina Facebook, è il Consigliere regionale della Lega, Dario Giagoni.

“Ora più che mai – sottolinea – dobbiamo ricordare che noi siamo la Lega, una squadra composta da persone che non abbandonano il campo di battaglia senza lottare, una squadra che non deve far suo il motto “non andrò mai più a votare” ma deve dimostrare che vada come vada noi ci siamo e non abbassiamo la testa di fronte alle delusioni, perché noi non siamo dei vigliacchi ma siamo persone innamorate follemente della loro terra, del loro popolo, della loro bandiera e delle loro radici”.