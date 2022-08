Elezioni 2022, terza rilevazione Tecnè: il Centrodestra sfiora il 50% dei voti, cala il Pd

I sondaggi relativi alla settimana del 18 agosto rivelano che Fratelli d'Italia è per ora il primo partito

Di: Redazione Sardegna Live

I sondaggi di Tecnè eseguiti nella settimana del 18 agosto 2022 confermano che il Centrodestra è saldamente in testa arrivando a sfiorare il 50% delle preferenze.

Come riporta Tg Com 24, questa settimana sono diminuiti gli indecisi. Tra i partiti si segnala Fratelli d'Italia in testa col 24,3% (+0,1%) seguito dal Pd col 23,5%. Il partito di Enrico Letta ha visto un calo rispetto all'ultima rilevazione: -0,3%. Anche la Lega perde uno 0,1% e si attesta al 12,9%.

Per quanto riguarda il Centrosinistra, gli alleati del Pd di Verdi-Sinistra Italiana sono dati al 3,7% mentre +Europa e poco sotto la soglia di sbarramento (2,8%). Questa settimana è inoltre partita la rilevazione per l'alleanza tra Azione e Italia Viva (prima erano controllate separatamente). La coalizione tra Calenda e Renzi per ora raccoglie il 4,8% dei consensi.

Il Movimento 5 Stelle è dato al 10,2% con un incremento dello 0,4% rispetto a una settimana fa, ed il partito che più guadagna consensi. Tra le forze minori si segnala Italexit di Gianluigi Paragone che sfiora lo sbarramento piazzandosi al 2,7%.