Meloni: "Imprenditori come delinquenti per la sinistra"

"Dieci anni di governi di sinistra hanno reso la vita impossibile a chi vuole fare impresa"

Di: Redazione Sardegna Live

"Dieci anni di governi di sinistra hanno reso la vita impossibile a chi vuole fare impresa". Lo ha dichiarato la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un video diffuso su Facebook.

"Trattati come delinquenti o come evasori a prescindere - prosegue la Meloni -, gettati nella giungla della burocrazia e del Grande Fratello fiscale, vessati da tasse troppo alte. Fare impresa in Italia è praticamente diventato un atto eroico".