L’Ats pubblica il bando per gli infermieri categoria “D”. Nieddu: “Dare una prima risposta alle criticità”

L’Assessore regionale alla Sanità: “Rispondere alla carenza di personale sanitario significa garantire la qualità dei servizi”

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri l’Ats ha indetto la selezione pubblica per titoli per dare agli infermieri inseriti nella categoria “D”, in possesso di tutti i requisiti, di entrare nella graduatoria che potrà essere utilizzata per assunzioni con contratto a tempo determinato.

“Una misura – ha sottolineato l’assessore della Sanità Mario Nieddu – che ci permetterà di dare una prima risposta alle criticità dettate dal fabbisogno di personale nei diversi presidi sanitari della Sardegna. Le graduatorie erano ormai esaurite dal mese di aprile. Oggi rispondere alla carenza di personale sanitario significa garantire la qualità dei servizi e dare sostegno ai tanti operatori che svolgono il proprio lavoro con grande sacrificio, professionalità e spirito di servizio”.

Le domande dovranno essere presentate online sul portale di Ats entro il 18 settembre.