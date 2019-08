Aree industriali, la Regione incontra il Medio Campidano

L’Assessora Anita Pili: “Recepite le istanze di questa importantissima provincia”

Di: Antonio Caria

Dopo la prima tappa nell’oristanese, ieri gli Assessori regionali Anita Pili (Industria), Roberto Frongia (Lavori publbici) e Gianni Lampis (Ambiete) hanno incontrato a Sanluri e Sindaci, le Associazioni di categoria, i sindacati e le imprese del Medio Campidano.

“Abbiamo recepito le istanze di questa importantissima provincia e condiviso con chi opera nei territori la necessità di avviare una riforma normativa che semplifichi la vita delle aziende, perché è impensabile che oggi chi vuol fare impresa debba scontrarsi con tempi biblici – ha dichiarato l’Assessora Pili -. Non si può parlare di infrastrutturazione delle aree industriali e artigianali senza pensare di snellire procedure e gara, costruire bandi più rispondenti alle esigenze delle imprese, o rivedere le leggi, in primis quella, ormai datata, che regola i siti minerari e che quindi interessa da vicino questo territorio”.

“Non è più pensabile – queste le parole di Frongia – che, nel 2019, lungaggini burocratiche, cavilli e carteggi possano essere un freno all’avvio dei cantieri in una regione che ha urgente bisogno di infrastrutture. La necessità delle aree industriali e artigianali di avere un livello di infrastrutturazione primaria e secondaria che consenta alle imprese di operare è un diritto che non può più essere negato”.

“In queste occasioni – ha aggiunto Lampis – la Giunta regionale esce dal ‘palazzo’ per incontrare il territorio, con amministratori comunali, parti sindacali, imprenditori e mondo del volontariato. Nel Medio Campidano abbiamo sentito le legittime aspettative di crescita e sviluppo di quello che è il territorio della Sardegna ultimo in tutte le classifiche nazionali per qualità della vita, reddito pro capite e prodotto interno lordo. La Giunta metterà in campo tutto quanto a sua disposizione per consentirgli di rimettersi in piedi e l’ambiente può rappresentare il punto di partenza per uscire dalla crisi”.