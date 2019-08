“Furti di immagini ai danni della Sardegna”, ecco la denuncia di Corrias (Pd)

Il consigliere regionale presenta un’interrogazione in Consiglio: “Foto dei nostri splendidi arenili compaiono su riviste internazionali affiancate a località turistiche diverse”

Di: Antonio Caria

“Sono sempre più frequenti le segnalazioni di siti stranieri che utilizzano fraudolentemente le immagini delle più belle località turistiche della Sardegna spacciandole come proprie: occorre intervenire per monitorare e prevenire queste truffe ai danno del nostro territorio”.

A denunciarlo è il Consigliere regionale del Partito Democratico, Salvatore Corrias, che ha presentato una interrogazione per sollecitare l’Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio per istituire un organismo idoneo che tuteli l’immagine dell’Isola.

“La Sardegna – queste le sue parole – è riconosciuta a livello internazionale per il contesto paesaggistico suggestivo fuori dall’ordinario, il quale attira ogni anno un flusso turistico considerevole, attratto da un entroterra dalla rigogliosa vegetazione boschiva, percorso da sentieri idonei per il turismo attivo (mountain bike, arrampicate, trekking), nonché da spiagge sabbiose che si estendono per chilometri, da coste rocciose che diradano a picco sul mare, dalle incantevoli insenature marine naturali. Il turismo costituisce una voce importante dell’economia isolana per la cui promozione la Regione Sardegna investe improntanti risorse pubbliche.

“Purtroppo – ha aggiunto Corrias – sempre più frequentemente si registrano casi di saccheggio dell’immagine della nostra terra poiché foto dei nostri splendidi arenili compaiono su riviste internazionali affiancate a località turistiche diverse, ubicate al di fuori del contesto isolano; le rappresentazioni fotografiche della Sardegna vengono, quindi, impropriamente utilizzate per pubblicizzare locations posizionate all’estero e per attirarvi i turisti in maniera fraudolenta. Il furto di immagine e la sua diffusione con qualunque mezzo, oltre che costituire reato di truffa e frode informatica che la Regione dovrebbe perseguire, arreca un danno non quantificabile alla Sardegna che su quelle immagini, su quegli splendidi scenari unici al mondo punta per la promozione del turismo e del territorio”.

A suo modo di vedere “È necessario che la Regione attivi tutte le forme di azione possibili al fine di tutelare l’immagine dei luoghi anche mediante l’istituzione, per il tramite dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, di un osservatorio dedicato al fenomeno, che si occupi di monitorare sul corretto utilizzo delle rappresentazioni della Sardegna su qualunque canale (carta stampata, media, web) sia da parte delle istituzioni che degli operatori economici”.

“Da qui – ha concluso il Consigliere Dem – nasce l’idea di presentare una interrogazione in Consiglio regionale finalizzata sia a sapere se siano state già intraprese attività volte a contrastare il fenomeno dei furti di immagine della Sardegna al fine di pubblicizzare, in maniera fraudolenta e in danno al nostro territorio, località situate oltre i confini isolani, sia per sollecitare la Giunta, per il tramite dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ad istituire un osservatorio regionale dedicato, il quale si occupi di monitorare e intervenire in tutte le sedi opportune”.