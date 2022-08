Letta: "Meloni sta cercando di incipriarsi e cambiare"

"Il punto di riferimento di Giorgia Meloni è Orban"

Di: Redazione Sardegna Live

"Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Cottarelli sarà candidato nel nord, sia nell'uninominale sia nel proporzionale, abbiamo intenzione che la sua candidatura sia visibile, forte e importante". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta.

"Meloni - ha dichiarato il leader dem - sta cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, ma mi sembra una posizione molto delicata, se i punti di riferimento sono Orban. Quella intervista è un modo per rifarsi l'immagine ma c'è differenza con il discorso in Spagna per la candidata di Vox, era un'altra storia".

E ancora: "Suggerirei che non si faccia un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola".