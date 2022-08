Consiglio regionale: Alice Aroni subentra a Oppi

Mele nei Riformatori. Cossa di nuovo capogruppo

Di: Redazione Sardegna Live

In Consiglio regionale è stata ufficializzata la sostituzione di Giorgio Oppi, il leader dell'Udc scomparso il 26 luglio scorso. Al suo posto è subentrata Alice Aroni, seconda dei non eletti nella circoscrizione Udc di Cagliari in occasione delle regionali del 2019.

Prima del giuramento l'Aula ha osservato un minuto di silenzio per commemorare Oppi. Aroni è la 71esima consigliera nella storia autonomistica della Sardegna. Il presidente dell'Assemblea Michele Pais ha anche ufficializzato il passaggio di Annalisa Mele dalla Lega ai Riformatori.

In questo modo il partito di Michele Cossa ha potuto ricostituire il gruppo in Consiglio regionale. Presidente del gruppo è lo stesso Cossa.