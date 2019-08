Cuguttu: rimessa a nuovo la spiaggia per cani

L’Assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis: “Stiamo facendo il possibile per correggere i gravi ritardi registrati nella gestione delle spiagge”

Di: Antonio Caria

Va avanti l’attività di pulizia degli arenili predisposta dagli uffici del Settore Ambiente. Oggi gli interventi hanno riguardato il tratto di litorale di Cuguttu, dove è stata ripulita la spiaggia per cani, a seguito di sollecitazioni giunte al Sindaco di Alghero Mario Conoci rivolte al ripristino del decoro e della funzionalità di quel tratto di costa dedicato agli amici a quattro zampe.

“Lavoriamo per dotare la città di un’altra area per i possessori dei cani – queste le parole del primo cittadino – e abbiamo già individuato un luogo di balneazione a sud della città, che potrebbe essere individuata in una porzione della spiaggia sotto il ponte di Calabona”.

I lavori di Cuguttu, coordinati dall’Assessore all’Ambiente Andrea Montis, hanno riguardato la rimozione della posidonia spiaggiata, depositatasi con le ultime mareggiate e la pulizia dai rifiuti presenti in gran quantità. Diversi successivi passaggi con il pulisci – spiaggia hanno poi consentito di ottenere il risultato più consono alla destinazione per cui l’area è stata pensata.

“Stiamo facendo il possibile – ha sottolineato Montis – per correggere i gravi ritardi registrati nella gestione delle spiagge, apportando molti accorgimenti, i soli attuabili a stagione avviata, con la certezza che sin dai prossimi mesi predisporremo di concerto con gli operatori un piano di gestione delle spiagge che possa renderle pulite, fruibili ai disabili, agli sportivi , agli amanti dei cani e loro padroni e soprattutto sicure già dall'avvio della stagione”.