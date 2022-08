Renzi: “No al diritto di tribuna, non sono Di Maio. La dignità dov’è?”

“Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno proposto anche a noi”

Di: Redazione Sardegna Live

"Cosa è il diritto di tribuna? Un posto garantito come capolista del PD a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così sono sicuri di entrare in Parlamento. Lo hanno proposto anche a noi". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.

"Pare che al momento abbia accettato di prendere questo posto e correre con il simbolo del PD, Luigi Di Maio. Amici miei, ma la dignità dov’è? Ho lasciato il PD perché non condividevo le idee di quel gruppo dirigente. Io non mi faccio adesso candidare da quel partito per salvare una poltrona -prosegue il leader di IV-. Le idee valgono più dei posti.

Per me la politica è un ideale, non un centro per l’impiego. E a chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo Matteo Renzi, io, non Luigi Di Maio. Meglio rischiare di perdere il seggio che avere la certezza di perdere la faccia".