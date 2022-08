Di Maio presenta oggi il suo nuovo partito: si chiamerà Impegno Civico

Il nuovo partito, fondato insieme a Tabacci, sarà presentato oggi

Di: Redazione Sardegna Live

"In vista della presentazione del nuovo progetto politico, che avverrà domani (oggi, ndr), posso dirvi il nome: si chiamerà Impegno Civico e rappresenta il principio di responsabilità civica evocato da Papa Francesco". Lo ha detto ieri Luigi Di Maio a Mezz'ora in più su Rai3. "Lancio un appello a tutti leader - ha proseguito Di Maio - Propongo di sottoscrivere una lettera alla commissione europea per sostenere il governo Draghi, al di là delle differenze politiche, nella battaglia sul tetto al prezzo del gas nei negoziati europei. Per dargli forza serve che le forze politiche si uniscano. Con il tetto passeremmo da 216 a 80 euro a megawatt/ora".

"Ci sono pettegolezzi su un collegio sicuro per lei a Modena", ha detto Lucia Annunziata ricevendo immediata replica dal Ministro degli esteri: "Prima di tutto smentisco. Aggiungo poi una cosa tecnica: entro il 14 agosto si devono presentare simboli e coalizione, poi le liste. E se non esiste una coalizione come si fa a trattare per i collegi?". Sul rapporto con il Partito democratico, Di Maio ha aggiunto: "Abbiamo governato insieme e condiviso progetti negli ultimi anni. Con Letta c'è un rapporto di stima reciproca. Dopo la caduta del governo Draghi, è nato un fronte draghiano che pensa che quelle politiche si debbano portare avanti. Se questo fronte è disunito vincono gli altri", quelli che hanno aperto la crisi.