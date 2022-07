Elezioni politiche. A Tramatza l’assemblea regionale del M5S. “Qualcuno afferma che siamo scomparsi…”

Alessandra Todde: “Oltre 400 partecipanti. Il Movimento è più vivo che mai ed è pronto a fare una campagna elettorale casa per casa"

Di: Redazione Sardegna Live

Si è tenuta oggi, domenica 31 luglio, a Tramatza, l’Assemblea regionale degli iscritti al Movimento 5 Stelle. Un evento preceduto da una conferenza stampa dei portavoce regionali e comunali e del referente regionale, Ettore Licheri.

“Assemblea regionale, 350 partecipanti registrati, abbiamo eguagliato i numeri del 2018. Ringrazio ancora tutti per l’entusiasmo”, ha commentato sui social Licheri.

“Qualcuno afferma che siamo scomparsi, giudicate voi...”, ha scritto con sarcasmo la consigliera regionale Desirè Manca che ha pubblicato diverse foto per mostrare l’ampia partecipazione all’Assemblea.

“Si è svolta oggi l’assemblea regionale del MoVimento 5 Stelle Sardegna dove sono intervenuti i portavoce locali e nazionali e il nostro presidente Giuseppe Conte”, ha raccontato sempre sui social Alessandra Todde, che parla di “oltre 400 partecipanti che hanno dedicato l’intera giornata a confrontarsi tra noi, parlando di prospettive, di territorio, di persone, di Paese, facendo Politica. E questo nonostante le difficoltà e i terremoti dell’ultimo periodo, le scissioni e tutte le vicissitudini che abbiamo vissuto. Nella discussione ho condiviso i punti essenziali: che cosa ci ha portato alle elezioni del 25 di settembre”.

“È stato evidente nei passaggi degli ultimi mesi che l’intenzione fosse quella di volere il Movimento 5 stelle fuori dal governo”, continua la viceministra allo Sviluppo Economico.

Che cosa dobbiamo raccontare agli elettori che dovranno votare il 25 di settembre? “Il nostro faro è la transizione ecologica, che abbraccia l’economia circolare, necessaria per garantire la salvezza del pianeta. Una transizione ecologica giusta, che racconti la verità sul nucleare, fuori dalla demagogia di certa destra, che non ci condanni alle trivelle e che ci traghetti fuori dalla dipendenza dai combustibili fossili. Una transizione sociale e produttiva. Lavoriamo costantemente per cercare di ridurre le distanze tra i privilegiati e gli ultimi, considerando le molte diseguaglianze che, peraltro, sono in continuo aumento: generazionali, territoriali, di genere. Siamo pronti e orgogliosi di presentarci di fronte ai cittadini con un programma che vuole mettere al centro il sostegno all’imprenditoria femminile, la tutela della sanità, della scuola pubblica, dei beni comuni come l’acqua e l’accesso alla conoscenza, l’innovazione e la modernizzazione del nostro paese, il riconoscimento dei diritti civili con lo Ius Scholae. Combatteremo i salari da fame e la precarietà dei nostri giovani. Combatteremo per buste paga più pesanti ai lavoratori, per la tutela delle imprese, per la lotta contro le delocalizzazioni, per città e servizi più accessibili".

"Lasciatemi spendere un ringraziamento a tutti coloro che, al secondo mandato hanno dichiarato che si spenderanno per sostenerci in questo passaggio, dimostrando che non si sta nel M5S per tornaconto o promozione personale ma che si è capaci di credere ad un progetto e di portarlo avanti. Grazie e onore a loro. Sono al fianco di Giuseppe Conte e al M5S per un programma sociale, ecologista, progressista. Il Movimento è più vivo che mai ed è pronto a fare una campagna elettorale casa per casa, ascoltando le persone, i loro bisogni, le loro paure, le loro speranze. Perché l’unione fa la forza e tenere la schiena dritta e la testa alta ci ha sempre caratterizzato. Ho pregato ed esortato ad essere gruppo. Ad essere squadra", ha concluso Alessandra Todde.