Azione: Calenda: "Carfagna e Gelmini in segreteria"

Di: Redazione Sardegna Live

"Azione ha fatto i Congressi, ha degli organi. Mara e Maria Stella entrano nella segreteria di Azione, decideremo insieme". Lo ha detto Carlo Calenda presentando l'ingresso in Azione delle fuoriuscite da Forza Italia Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna, rispettivamente ministre per gli Affari generali e Autonomie e per il Sud.

"Fino al 20 luglio eravamo in un partito che aveva contribuito a far nascere un governo, quello Draghi, che ha lavorato per famiglie e imprese, ha tagliato le tasse per i cittadini e le aziende". Il 20 luglio con una decisione di far cadere il governo guidato dall'ex presidente di Bce "siamo stati costretti" a lasciare Fi. Lo ha dichiarato Mara Carfagna parlando di una "scelta enorme. La scelta di oggi è stata una scelta di serietà e soprattutto di verità". "Da oggi inizia una nuova battaglia al fianco di Carlo Calenda e Mariastella Gelmini in Azione", ha aggiunto Carfagna.